Brasil viaja para Rússia na 4ª de olho na Liga Mundial

A delegação brasileira embarcará para a capital russa na noite desta quarta, no Rio de Janeiro. O grupo será composto pelos levantadores Bruno e William Arjona; pelos opostos Leandro Vissotto, Wallace e Renan; pelos centrais Lucão, Eder, Maurício Souza e Isac; pelos ponteiros Dante, Thiago Alves, Lipe, Maurício Borges e Lucarelli e pelos líberos Mário Jr. e Alan.

Na preparação para a Liga, os brasileiros vão reencontrar seus algozes na dolorosa final olímpica do ano passado. Em Londres, a equipe nacional chegou muito perto do ouro, com direito a dois match points, mas não aproveitou as chances e levou a virada no placar.

Depois dos dois duelos com os russos, o Brasil fará sua estreia na Liga Mundial, na Polônia. Serão duas partidas contra os anfitriões, e atuais campeões, nos dias 7 e 9 de junho. Na sequência, a seleção voltará para a América do Sul, onde fará dois jogos contra a Argentina, na casa do vizinho, nos dias 14 e 16.

Os três confrontos seguintes serão realizados em casa. Contra a França, os duelos serão disputados no Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 28 e 29. Em seguida, Brasília sediará as partidas contra a Bulgária nos dias 5 e 6 de julho. A última etapa no Brasil será no Rio de Janeiro, contra os Estados Unidos, nos dias 13 e 14, no Maracanãzinho.

A fase final da Liga Mundial está marcada para acontecer entre os dias 17 e 21 de julho, em Mar del Plata, na Argentina. Somente os seis melhores times da fase classificatória entrarão na disputa pelo título.