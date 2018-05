Brasil Vôlei bate Cuiabá e vence primeira na Superliga

Para o técnico Rubinho, a vitória em apenas 1h19 de jogo veio pela boa atuação da equipe de São Bernardo. "Fizemos um bom jogo, com equilíbrio em todos os fundamentos e a regularidade foi importante para sairmos com essa primeira vitória, que com certeza nos dará uma motivação ainda maior para seguir em busca de bons resultados na competição", disse o treinador.

Assim como o comandante do Brasil Vôlei, o ponta Rapha, um dos destaques do jogo, também ressaltou o desempenho coletivo. "O diferencial foi que todos os jogadores conseguiram fazer bem o seu papel e todos atuaram muito bem individualmente e como grupo também", afirmou o atleta.

Na sequência da Superliga, o time do ABC paulista volta à quadra no próximo sábado, quando encara o Fátima/Medquímica/UCS fora de casa, em Caxias do Sul. O Cuiabá, por sua vez, joga novamente já nesta quinta-feira, diante do Sesi, em São Paulo.