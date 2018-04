Brasil Vôlei ganha do São Caetano pela Superliga

A equipe do Brasil Vôlei Clube derrotou a Ulbra/São Caetano por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/23, em São Bernardo, pela Superliga Masculina de vôlei.

O destaque da partida foi o meio de rede Giovanni, com 13 pontos.

O técnico Rubinho gostou do desempenho do Brasil Vôlei Clube. "Conseguimos controlar bem o jogo, erramos menos e, com isso, tivemos um jogo mais sequencial. Nosso sistema de ataque funcionou bem e isso deu uma tranquilidade para buscarmos o jogo na parte defensiva."

O time de São Bernardo terá um novo duelo da região na próxima rodada: o Santo André. "Com certeza esse será mais um jogo difícil. Eles estão bem na competição e será importante conseguirmos manter a concentração", afirma Rubinho.