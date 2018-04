Brasil Vôlei perde para o Santo André na Superliga

A equipe do Brasil Vôlei Clube foi derrotada pelo Santo André por 3 sets a 2, com parciais de 17/25, 25/17, 24/26, 25/20 e 19/21, pela Superliga Masculina de vôlei, em duelo realizado no Ginásio Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo.

O técnico Rubinho, do Brasil Vôlei, destacou o equilíbrio do confronto. "Foi um jogo parelho, disputado ponto a ponto, onde os dois times lutaram muito pela vitória. Essa é a cara da Superliga."

Apesar da derrota ,o maior pontuador foi o atacante Rapha, do Brasil Vôlei, com 19.