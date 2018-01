Brasil volta a ter dificuldades, mas vence na Liga Mundial Repetindo os sucessivos erros apresentados no primeiro confronto, a seleção brasileira teve dificuldades para superar a Finlândia por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 25/21, 23/25 e 25/23, pela penúltima rodada da primeira fase da Liga Mundial. A partida deste domingo aconteceu no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Mesmo garantido na fase final da competição, o treinador Bernardinho mandou todos os titulares para a quadra. Mas os atuais campeões da Liga apresentaram os mesmos erros de saque e recepção da partida de sábado, quando os brasileiros venceram a fraca equipe finlandesa por 3 a 1. O meio-de-rede Gustavo, afastado das quatro primeiras semanas da competição por causa de problemas de saúda da sua esposa, fez a sua estréia na temporada 2006 da Liga. Com a vitória, os campeões olímpicos mantiveram a invencibilidade no torneio e seguem na liderança do Grupo B, com 20 pontos (dez vitórias). A segunda colocação está com a Argentina (14), seguida pelos finlandeses (13). A equipe de Portugal amarga a lanterna (10). A seleção brasileira, que busca o sexto título da Liga Mundial, encerra a sua participação na primeira fase contra Portugal. Os jogos acontecem nos dias 19 e 20 deste mês, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.