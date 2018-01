Brasil volta a vencer a Argentina pela Liga Mundial Neste domingo, a seleção brasileira masculina de vôlei voltou a vencer a Argentina, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/17 e 25/20, pela segunda partida entre os dois países na Liga Mundial, em San Juan. No sábado, o Brasil havia vencido pelo mesmo placar. Agora, as equipes voltam a se enfrentar no próximo final de semana, em Belo Horizonte (MG). Com o resultado, o Brasil divide a liderança do Grupo B com a Finlândia, que também venceu seus dois primeiros jogos contra Portugal. Os líderes somam quatro pontos e não perderam nenhum set, enquanto argentinos e portugueses ocupam a lanterna da classificação geral. Em San Juan, a equipe comandada pelo técnico Bernardo Rezende entrou em quadra com a mesma base do primeiro jogo: Ricardinho, André Heller, Giba, André Nascimento, Rodrigão e Dante, além do líbero Serginho. Atual campeã da Liga Mundial, a seleção brasileira busca o sexto título da competição que também serve de preparação para o principal desafio da temporada: o Campeonato Mundial do Japão, que será realizado no fim do ano.