Brasil volta a vencer Estados Unidos no vôlei

Neste sábado, Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar, a partir das 17h30, novamente em Uberlândia. E no domingo, às 10 horas, no mesmo local, as duas seleções fazem o último dos cinco amistosos desse desafio.

O jogo desta sexta-feira marcou as estreias do oposto Theo e do levantador Sandro como titulares da seleção brasileira. Mas o maior pontuador da vitória sobre os EUA foi o experiente ponteiro Murilo, com 17 acertos.

"O começo da partida foi meio nervoso. Pude jogar ao lado de ídolos como Giba e Murilo e estou muito feliz por isso. Ainda falta um pouco de entrosamento. O importante é que deu tudo certo e vencemos", afirmou Sandro.

"Acho que consegui fazer uma boa partida. Sempre dá um nervoso no começo, já que atuei ao lado de estrelas, mas vencemos. Errei algumas coisas, acertei outras e estou muito feliz com a oportunidade", disse Theo.

Capitão da seleção, Giba lembrou que é importante passar a sua experiência nesse momento de renovação do grupo. "A principal coisa que podemos fazer por eles é passar tranquilidade. A molecada está trabalhando forte para manter o nível do vôlei brasileiro alto e está correspondendo às expectativas", comemorou o jogador.