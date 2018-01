Brasil x Argentina, amanhã no vôlei A seleção brasileira masculina de vôlei poderá devolver a derrota do Brasil para a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de futebol, amanhã, às 20 horas (de Brasília, com ESPN Internacional) no Sul-Americano, na Colômbia, quando enfrenta os argentinos. O outro jogo será entre Colômbia e Venezuela. O vencedor do torneio garante vaga para a Copa dos Campeões, em novembro, no Japão. Na quinta-feira, o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0 (25/14, 25/18 e 25/15) e a Argentina superou a Colômbia por 3 a 0 (25/21, 25/21 e 25/21). Rodada de amanhã do Paulista: masculino, São Caetano x Mogi, Lupo x Banespa; feminino, Pinheiros x São Caetano.