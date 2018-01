Brasil x China: aumenta a rivalidade O dia poderia ter sido festivo, já que a atacante Sassá comemorou nesta segunda-feira o aniversário de 20 anos. Mas os aplausos do elenco brasileiro, durante o almoço, não foram apenas para a jogadora. Quando o time da China apareceu na porta do refeitório, foi recebido pelo coro de ?Parabéns a você?. A ironia demonstra o clima de rivalidade entre brasileiras e chinesas, que se enfrentarão nesta quarta-feira, em Stuttgart, nas quartas-de-final do Mundial da Alemanha. ?Estava atravessado. Queríamos ter feito isso quando a China perdeu para a Grécia, mas elas se acovardaram e não voltaram para jantar. As palmas foram uma maneira de protestar?, disse a líbero Fabi. As chinesas provocaram suspeitas de armação de resultados pela segunda vez no Mundial, depois de terem sido derrotadas pela Coréia do Sul, domingo, terminando em segundo lugar no grupo. Assim, a China terá de enfrentar o Brasil e não a Itália, adversário teoricamente mais difícil. O resultado foi ainda mais suspeito, já que duas titulares chinesas foram poupadas. A polêmica ocorreu também na primeira fase, quando a China perdeu para a Grécia e enfrentou um grupo mais fácil nas quartas-de-final. Desvalorizadas, as brasileiras só falam em revanche. ?O que a China fez foi uma vergonha. O voleibol não merece isso?, disse a atacante Scheilla. A repreensão pela atitude do time asiático não veio só por parte das brasileiras. Ao contrário, elas receberam o apoio indignado de Alemanha, Estados Unidos e Holanda, que foi eliminada pela vitória da Coréia sobre a China. ?Jogadoras de outras seleções vieram nos dar força, dizendo que temos de vencer as chinesas e que estão torcendo por nós?, declarou a capitã Karin. A rivalidade provoca expectativa no grupo. ?Domingo, conversei com minha mãe pelo telefone e me veio à mente a imagem de nossa vitória. Era como se fosse real?, disse Karin. Pelo retrospecto, o Brasil não terá facilidades. A última vitória sobre a China foi na Olimpíada de Sydney, há dois anos. Desde então, foram seis vitórias das orientais, a última pela fase de classificação do Mundial.