Brasileiras com chances na etapa de Osaka do vôlei de praia

Três das quatro duplas femininas do Brasil seguem na disputa pelo título da etapa japonesa do Circuito Mundial de vôlei de praia, na cidade de Osaka. Ana Paula e Shelda estão em melhor situação, pois precisam de uma vitória para avançar às semifinais, enquanto Juliana/Larissa e Renata/Talita se enfrentam pela repescagem - quem sair pega as americanas Boss e Ross, dos Estados Unidos, nas quartas. Pelas oitavas, Ana Paula e Shelda superaram Renata e Talita por 17/21, 21/18 e 15/11, mas caíram para as australianas Cook e Barnett por 24/22 e 21/12 nas quartas. Elas enfrentam agora a dupla vencedora do duelo entre Claasen/Roden, da Alemanha, e Tian Jia/Wang Jie, da China. Se superarem mais esta etapa, elas fazem uma das semifinais contra Chen Xue/Zhang Xi, da China, suas rivais na decisão da etapa sul-coreana, na última semana. Já Juliana e Larissa também foram superadas por Cook e Barnett, por 21/19, 16/21 e 14/16, mas se recuperaram ao derrotar as americanas Wacholder e Turner por 21/16 e 21/12. na repescagem. Depois da derrota diante de Ana Paula e Shelda nas oitavas, Renata e Talita se recuperaram em Osaka ao baterem Van Breedam e Mouha, da Bélgica, por 14/21, 21/17 e 15/7. A única dupla brasileira eliminada é Ágatha/Shaylyn, que ficou na 13.ª colocação ao perder para a dupla belga por 13/21 e 18/21.