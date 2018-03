Brasileiras começam bem no vôlei de praia de Barcelona

As duplas brasileiras começaram bem na chave principal da etapa de Barcelona do Circuito Mundial de vôlei de praia. Juliana e Larissa, Ana Paula e Shelda, Renata e Talita e Maria Clara e Carol venceram os jogos desta quarta-feira e se classificaram para as oitavas-de-final do torneio. Vindas do qualifying, as irmãs Maria Clara e Carol passaram com dificuldades por Minusa e Jursone, da Letônia, por 2 sets a 1(21/17, 15/21, 15/12). Na segunda rodada, venceram as filipinas Ilustre e Pascua, por 2 sets a 0 (21/13 e 21/16). Juliana e Larissa, cabeças-de-chave número 1 da competição, venceram os dois jogos do dia com facilidade. Primeiro, passaram pelas espanholas Cristina e Amparo Hopf, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/9), em apenas 29 minutos. Na seqüencia, derrotaram as cubanas Fernandez Grasset e Larrea Peraza, também por 2 sets a 0 (21/15 e 24/22). Ana Paula e Shelda, cabeças-de-chave número 3, venceram na estréia as suecas Lundqvist e Ljungquist, por 2 sets a 0 (21/18 e 21/13). No segundo jogo do dia, passaram pelas alemãs Claasen e Röder, novamente por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16). Renata e Talita, campeãs da etapa chinesa no começo do mês, precisaram de 49 minutos para vencer as canadenses Martin e Cooke, por 2 sets a 1 (21/16, 19/21 e 15/10). Na segunda rodada, as brasileiras passaram com tranqüilidade pelas austríacas Stefanie Schwaiger e Doris Schwaiger, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/14). Nesta quinta-feira, Maria Clara e Carol enfrentam as brasileiras Renata e Talita pelas oitavas-de-final do torneio. Ana Paula e Shelda jogam contra as norte-americanas Ross e Boss. Juliana e Larissa pegam as suíças Kuhn e Schwer.