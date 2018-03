Brasileiras começam bem no vôlei de praia em Seul

As duplas brasileiras começaram bem na chave principal da etapa sul-coreana do Circuito Mundial de vôlei de praia. Em Seul, Ana Paula/Shelda e Juliana/Larissa garantiram vaga nas oitavas-de-final, e Renata/Talita também podem chegar, desde que superem a repescagem. A dupla cabeça-de-chave número 1 do torneio, Juliana e Larissa, estreou na etapa com vitória fácil sobre as locais Song e Woo, por 2 sets a 0, com duplo 21/5, em apenas 22 minutos. No segundo jogo do dia, bateram as russas Uryadova e Shiryaeva também em dois sets, com 22/20 e 21/18. Ana Paula e Shelda tiveram mais dificuldades que as compatriotas na estréia, mas passaram sem problemas por Ilustre e Pascua, das Filipinas, com 21/11 e 21/19. Na segunda rodada, superaram as austríacas Doris e Stephane Schwaiger com 21/18 e 21/15. A única derrota brasileira no dia foi sofrida por Renata e Talita. Depois de vencer as holandesas Keizer e De Vries na estréia, com 21/19 e 21/16, elas caíram diante das norte-americanas Wacholder e Turner, em três sets, com parciais de 21/19, 19/21 e 12/15. Na sexta-feira, enfrentam as belgas Van Breedam e Mouha na repescagem e precisam de vitória para chegar às oitavas-de-final.