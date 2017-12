Brasileiras conquistam a 200ª medalha do vôlei de praia Larissa e Juliana conquistaram neste sábado o vice-campeonato na etapa Suíça do Circuito Mundial e tornaram-se donas da 200.ª medalha do vôlei de praia feminino do Brasil na história da competição (69 de ouro, 70 de prata e 61 de bronze). Na final, a dupla brasileira perdeu para as norte-americanas Walsh e May, bicampeãs mundiais e campeãs olímpicas, por 2 a 0, duplos 21/17, em 37 minutos. ?Apesar de não termos vencido, estamos muito felizes por dar ao Brasil a 200ª medalha no Circuito Mundial e fazer parte dessa história? ressaltou Larissa. Nas semifinais, que também foram disputadas nesta manhã de sábado, a dupla brasileira derrotou, de virada, as chinesas Wang e Tian Jia por 2 a 1 (21/18, 30/28 e 16/14), em 1h25 de partida. A parceria da China completou o pódio em Gstaad após a vitória sobre as compatriotas Zhang Xi e Xue por 2 a 0 (21/19 e 21/14). Duas duplas brasileiras estão nas semifinais Ricardo/Emanuel e Márcio/Fábio Luiz asseguraram neste sábado a classificação para as semifinais da etapa Suíça do Circuito Mundial. Os campeões olímpicos venceram Franco e Pedro Cunha por 2 a 0, duplo 21/16. Márcio e Fábio Luiz, por sua vez, superaram os alemães Brinck e Dieckmann, vencedores em Portugal, na semana passada, por 2 a 1 (21/14, 25/23 e 15/11). As duas equipes do Brasil estão invictas na areias de Gstaad.