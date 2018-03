Brasileiras farão final no Circuito Mundial de vôlei de praia

As brasileiras Renata e Talita enfrentarão as compatriotas Juliana e Larissa, neste domingo, na final da etapa de Xangai do Circuito Mundial de vôlei de praia. Renata e Talita, quartas favoritas, venceram nas semifinais as chinesas Chen Xue e Zhang Xi por 2 sets a 0 (24/26 e 21/14), após 43 minutos de jogo. Vencedoras da etapa da Austrália - que abre a temporada -, Juliana e Larissa chegaram à final após vencer as compatriotas Ana Paula e Shelda por 2 sets a 1 (17/21, 21/17 e 15/7).