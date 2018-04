Brasileiras garantem vaga em Pequim no desempate

A seleção brasileira feminina de vôlei penou, mas está garantida na Olimpíada de Pequim. A vaga veio nesta quinta-feira, com vitória por 3 sets a 0 sobre a Sérvia (25/13, 25/14 e 25/21) e independentemente do resultado do duelo desta sexta contra o anfitrião Japão, às 7 horas (de Brasília), no último compromisso da Copa do Mundo. O Brasil chega à última rodada da competição garantido porque conseguiu se recuperar da derrota sofrida para a Itália - atuação que envergonhou o técnico José Roberto Guimarães. Com 18 pontos, se perder o Brasil pode ser alcançado por Cuba ou por Sérvia, que têm 17 e se enfrentam também nesta sexta também. Mas leva vantagem nos critérios de desempate - sets e pontos Average. "Foi uma vitória da superação", destacou Zé Roberto, após a partida de ontem. O treinador lembrou que as sérvias vinham de uma boa vitória sobre os Estados Unidos, que pôs fim à invencibilidade da equipe norte-americana. Uma situação diferente da do Brasil. A oposto Sheilla contou que as jogadoras conversaram bastante depois da partida contra as italianas. Foi assim que conseguiram superar o resultado adverso. "O grupo ainda tem muito a dar", garantiu. "A vitória (contra a Sérvia) foi na hora certa. Superamos o que aconteceu neste ano." O Brasil não obteve grandes resultados na temporada. Perdeu a decisão do Pan, em casa, para Cuba, e foi mal no Grand Prix: terminou em 5.º Além disso, enfrentou a revelação do doping da ponta Jaqueline, cortada do Pan e integrada ao grupo apenas na Copa do Mundo. Nesta sexta, contra o Japão, Zé Roberto pede cautela, mesmo que a partida não passe, na prática, de amistoso. "As atacantes estão mais fortes e o time tem muitas combinações de ataque." As donas da casa não têm mais chances de classificação.