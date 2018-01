Brasileiras na final do vôlei de praia A final do vôlei de praia nos Jogos da Amizade, disputado em Brisbane, na Austrália, será brasileira e conseqüentemente a medalha de ouro já está assegurada para o Brasil. Sandra Pires e Tatiana Minello se classificaram nesta segunda-feira após derrotarem as campeãs olímpicas, as australianas Kerri Pottharst e Natalie Cook, por 21-17 e 21-18. A final será contra as compatriotas Adriana Behar e Shelda, pentacampeãs mundiais. Elas conquistaram uma vaga na final depois de vencerem as norte-americanas Barbara Fontana e Elaine Young por 21-18, 18-21 e 15-8.