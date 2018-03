Brasileiras perdem na final do volêi de praia na Espanha

As brasileiras Renata e Talita foram derrotadas neste sábado pelas americanas Branagh e Youngs por 2 sets a 0 (21/18 e 21/14) na decisão da sexta etapa do Circuito Mundial do vôlei de praia, realizada em Barcelona, na Espanha. Já na decisão do terceiro lugar, as campeãs pan-americanas Juliana e Larissa venceram as gregas Karantasiou e Arvaniti por 2 sets a 0, com um duplo 21/14. A próxima etapa do Circuito Mundial será realizada entre os dias 2 e 7 de junho em Stare Jablonki, na Polônia.