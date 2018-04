Brasileiras se destacam na Copa do Mundo de vôlei feminino

A volta de Jaqueline à seleção brasileira de vôlei tem sido o diferencial na Copa do Mundo de vôlei feminino. Após vencer os três primeiros jogos, inclusive a rival Cuba, os talentos individuais do time começam a aparecer. A oposto Sheilla lidera a Copa do Mundo no fundamento saque, com média de 0,55, enquanto Jaqueline aparece logo na segunda colocação, com 0,45 por set. A ponteira brasileira também é a segunda melhor atacante da Copa, com 55,35% de aproveitamento. A experiente levantadora da seleção, Fofão, já é a terceira colocada na sua categoria, com média de 8,00 por set, perdendo apenas para a japonesa Takeshita e a sérvia Maja. Já a líbero Fabi está na quarta colocação no ranking de recepção, com 66,58% de aproveitamento.