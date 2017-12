Brasileiras vão bem no primeiro dia de jogos em Portugal

As duplas do Brasil foram muito bem, nesta quarta-feira, no primeiro dia da fase principal da etapa de Portugal do Circuito Mundial de vôlei de praia feminino, na cidade de Espinho. Das quatro duplas do país que disputam a competição, três terminaram o dia invictas: Juliana/Larissa, Renata/Talita e Ana Paula/Leila. Por outro lado, Maria Clara e Carolina perderam um confronto e terão de disputar a repescagem para seguirem vivas na competição. Juliana e Larissa, atuais bicampeãs do Circuito Mundial e representantes do Brasil no Pan do Rio, estrearam com vitória contra as japonesas Asao e Take por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/14. Na segunda partida, elas superaram as gregas Karadassiou e Arvaniti por 2 a 0 (21/15 e 21/10). Nesta quinta, elas pegam as canadenses Lessard e Maxwell no primeiro jogo do dia. Renata e Talita, vice-líderes do ranking mundial, começaram batendo as austríacas Montagnolli e Swoboda por 2 a 0, com parciais de 21/14 e 21/18. Em seguida, elas passaram por Minusa/Jursone, da Letônia, pelo mesmo placar, com 21/16 e 21/12. As primeiras adversárias na quinta serão Brink-Abeler e Jurich, da Alemanha. Ana Paula e Leila, que não jogaram última etapa, na Polônia, estrearam contra as japonesas Tanaka e Koizumi por 2 sets a 0 (21/19 e 21/16), e depois passaram pelas alemãs Claasen e Röder com parciais de 24/22 e 21/19. As irmãs Maria Clara e Carolina, que jogam a fase principal ante a desistência das australianas Barnett e Cook, estrearam vencendo as tchecas Klapalova e Petrova por 2 sets a 0, parciais de 21/13 e 21/18. No entanto, na partida seguinte elas tropeçaram nas gregas Koutroumanidou e Tsiartsiani, perdendo por 2 sets a 0 (20/22 e 18/21). Maria Clara e Carolina terão agora que passar pela dupla vencedora do duelo entre Pohl/Rau, da Alemanha, e Juliana/Francisca, de Portugal, para continuar com chances de conquistar o título.