Brasileiras vencem amistoso com Japão antes do Mundial Em amistoso realizado nesta quarta-feira, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou o Japão por 4 sets a 1, com parciais de 16/25, 25/13, 25/10, 25/17 e 15/10, no Centro de Treinamento Olímpico de Tóquio - houve um acordo para disputar 5 sets, independente do placar. A partida visa a preparação da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães para a disputa do Campeonato Mundial, que começa no final deste mês. A levantadora Carol gostou da atuação da equipe, mas fez ressalvas. ?Jogamos no mesmo horário das primeiras partidas no Mundial, e o time começou um pouco cansado, devagar. Contra o Japão não se pode começar assim. Precisamos começar sempre a mil. Mas depois o grupo foi se adaptando, marcando as jogadas delas e acabou sendo um bom resultado", disse a jogadora. A meio-de-rede Fabiana concorda com a companheira. ?Estávamos um pouco desconcentradas. Tenho certeza que o jogo foi proveitoso para todas, já que todo mundo que entrou manteve o nível. As 12 (jogadoras) têm condições de jogar, mas não podemos tropeçar, pois as outras equipes estão mordidas?, analisa. O Brasil, atual campeão do Grand Prix, inicia a luta pelo inédito título do Campeonato Mundial na próxima terça-feira, às 2 horas (de Brasília), contra a seleção de Porto Rico, em Kobe. A partida terá transmissão da TV Globo. O time nacional ainda enfrenta pelo Grupo C a Holanda, Estados Unidos, Camarões e Casaquistão.