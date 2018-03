Brasileiras venceram na etapa japonesa do vôlei de praia

As brasileiras Ágatha e Shaylyn passaram pelo qualifying da etapa japonesa do Circuito Mundial do vôlei de praia, disputada em Osaka, ao vencerem com facilidade os dois jogos desta quarta-feira. No primeiro jogo do dia, a dupla bateu as canadenses Moppett e Niemczewska, por 2 sets a 0 (21/17, 21/11). Na seqüência da competição, as brasileiras venceram as italianas Gioria e Momoli também por 2 sets a 0 (21/17, 21/18). Na quinta-feira, Ágatha e Shaylyn enfrentam as cubanas Crespo e Esteves Ribalta pela primeira rodada da chave principal do torneio. As outras três duplas brasileiras pré-classificadas para a etapa japonesa do Circuito também entram em quadra. Juliana e Larissa, as cabeças-de-chave número um, jogam contra as japonesas Asao e Take. Ana Paula e Shelda enfrentam as norueguesas Maaseide e Glesnes. Renata e Talita, outra dupla brasileira, jogam contra as checas Klapalova e Petrova.