Brasileiros Alison e Harley vão à semifinal na Holanda

Os brasileiros Alison e Harley garantiram neste sábado, em Haia, a classificação para as semifinais da etapa holandesa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Com isso, eles irão disputar neste domingo, contra os espanhóis Herrera e Gavira, a vaga na final - o outro finalista sairá do confronto entre os holandeses Nummerdor e Schuil e os estonianos Kais e Vesik.

Como tinham caído na repescagem, Alison e Harley precisaram disputar três jogos neste sábado. E venceram todos para chegar às semifinais. Primeiro, ganharam dos letões Samoilovs e Sorokins por 2 sets a 0 (21/14 e 21/12). Depois, derrotaram os suíços Laciga e Bellaguarda por 2 a 1 (21/23, 21/15 e 15/11). E, por fim, eles superaram o duelo brasileiro contra Franco e Benjamin por 2 sets a 1 (21/15, 16/21 e 15/8).