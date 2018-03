Brasileiros caem nas semifinais no vôlei de praia em Barcelona

O Brasil ficou fora da disputa pelo título da etapa de Barcelona do Circuito Mundial de vôlei de praia masculino. Ricardo e Emanuel foram derrotados neste sábado nas semifinais pelos alemães Julius Brink e Christoph Dieckmann por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19. Na outra partida, Pedro Solberg e Harley perderam para os russos Dmitri Barsouk e Igor Kolodinsky por 2 sets a 1, com parciais de 24/26, 21/17 e 15/12. No domingo, as duas duplas brasileiras vão se enfrentar na decisão pelo terceiro lugar. Já a decisão alemães e russos fazem a grande final.