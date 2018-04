Brasileiros disputarão desafio de vôlei de praia

Neste final de semana acontece a disputa do Desafio Internacional de Vôlei de Praia, entre Brasil e Estados Unidos. O desafio ocorrerá em Jacaraípe, em Serra, no Espírito Santo, e contará com a participação de um quarteto misto.

O evento marcará a estreia oficial da dupla Ricardo e Pedro Solberg. Ricardo encerrou no ano passado a parceria com Emanuel, que durou sete anos.

"A expectativa é sempre muito boa. Nosso objetivo é formar um time competitivo e estarmos em breve entre os primeiros do Circuito Mundial. O Pedro traz uma motivação extra a esse momento da minha carreira", afirma Ricardo.

Ricardo e Pedro Solberg estreiam neste sábado, às 12h45, diante dos campeões olímpicos Todd Rogers e Phill Dalhausser. O outro jogo será entre Juliana e Larissa contra April Rossil e Jennifer Kessy. No domingo, acontece o duelo 4 x 4.