Brasileiros estão na final da etapa russa de vôlei de praia A dupla brasileira formada por Márcio e Fábio Luiz garantiram vaga na final da etapa de São Petersburgo, na Rússia, do Circuito Mundial de vôlei de praia ao vencer os holandeses Jochem De Gruijter e Gijs Ronnes por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/11. Na decisão, eles irão enfrentar os alemães Julius Brink e Christoph Dieckmann, que na outra partida venceram os brasileiros Ricardo e Emanuel por 2 a 0 (27/25 e 21/19). Campeões na etapa chinesa e canadense, Márcio e Fábio Luiz irão disputar a sexta final, em nove torneios, na temporada da competição. A dupla está na luta pela única vaga em jogo entre os brasileiros para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007.