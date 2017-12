Brasileiros fazem a final no vôlei de praia em Paris

O título do primeiro Grand Slam da temporada de vôlei de praia, em Paris, ficará com uma dupla brasileira, já que a decisão da competição será entre as duplas formadas por Ricardo/Emanuel e Franco/Pedro. Esta partida será uma reedição da final da etapa de Portugal do Circuito Mundial da categoria. Para alcançarem a decisão, neste sábado, Franco e Pedro bateram nas semifinais os alemães Brink e Dieckmann por por 2 sets a 0, com parciais de 21-18 e 21-18. Já os atuais líderes do ranking mundial, Ricardo e Emanuel, tiveram que superar os norte-americanos Lambert e Metzger, também por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/15. No feminino, a dupla formada por Juliana e Larissa foi eliminada na etapa de Paris do Circuito Mundial e perdeu a chance de disputar pela terceira vez consecutiva o ouro no Grand Slam. No primeiro confronto do dia, elas ganharam das chinesas Xue e Zhang Xi por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 26/24 e 18/16. Mas nas semifinais, elas não conseguiram superar a dupla formada pelas também chinesas Tian Jia e Wang, e acabaram perdendo por 2 a 0, com parciais de 21/16 e 21/12.