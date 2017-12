Brasileiros ganham no vôlei de praia Os brasileiros Márcio e Benjamin conquistaram neste domingo o título da etapa de Fortaleza do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a última da temporada 2002. Na final disputada na praia de Iracema, na capital cearense, eles derrotaram os norte-americanos Wong e Metzger por 2 sets a 0 (22/20 e 21/17). Com isso, a dupla do Brasil ficou com o vice-campeonato mundial - os campeões foram os argentinos Baracetti e Conde.