Brasileiros perdem a final da 4ª etapa de vôlei de praia A dupla brasileira formada por Ricardo e Emanuel foi derrotada neste domingo pelos alemães Julius Brink e Christoph Dieckmann por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/17, na final da 4.ª etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputada em Portugal, na cidade de Espinho. Brink e Dieckmann, cabeças-de-chave número quatro do torneio, superaram os brasileiros, atuais campeões olímpicos, em 44 minutos de jogo. É a segunda final consecutiva perdida por Emanuel e Ricardo - na semana passada, eles haviam perdido a final da etapa da Itália para os suíços Heuscher e Kobel. Na disputa pelo terceiro lugar, os brasileiros Franco e Pedro, terceiros cabeças-de-chave, superaram os italianos Ricardo Lione e Matteo Varnier, sétimos pré-classificados, por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/15. Após quatro etapas, Ricardo e Emanuel somam 2.100 pontos na liderança da classificação do ranking mundial. Os alemães Brinck e Dieckmann, com 1.020, estão em quarto lugar. Já Franco e Pedro estão em quinto, com 960 pontos. A próxima etapa do Circuito Mundial será disputada em Gstaad, na Suíça, entre os dias 21 e 25 de junho.