Brasileiros são destaques na Copa do Mundo

Tendo que assumir a vaga deixada por Ricardinho, o levantador Marcelinho, aos poucos, ganha seu espaço, que é perceptível através das estatísticas da Copa do Mundo de vôlei, que está sendo disputada no Japão. O levantador brasileiro lidera o ranking de levantamento, com média de 10,11 por set. Marcelinho, no entanto, não é o único destaque, já que Dante é o vice-líder em aproveitamento no ataque, com 63,75%, enquanto Giba é o quarto, com 57,02%. Quem lidera tal categoria é o russo Poltavskiy (64,86%). Os destaques brasileiros não param por aí. Gustavo é o vice-líder no bloqueio, com 0,78 por set, perdendo apenas pelo espanhol Moltó (0,85 por set), enquanto André Nascimento está em quarto no quesito saque, com média de 0,44 por set.