Brasileiros vão à semifinal na praia A dupla Tande e Emanuel enfrenta neste domingo os irmãos suíços Paul e Martin, pelas semifinais da 9ª etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, nas areias de Grote Shand, em Ostende, na Bélgica. Na outra semifinal do torneio, os brasileiros Ricardo e Loiola jogam contra os argentinos Baracetti e Conde. Os brasileiros Tande e Emanuel ocupam a liderança do ranking mundial, com 2.578 pontos, e venceram quatro partidas seguidas na competição até chegarem a esta fase.