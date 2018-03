Brasileiros vão às semi do vôlei de praia em Barcelona

As duplas Ricardo e Emanuel e Harley e Pedro Solberg se classificaram nesta sexta-feira para as semifinais da etapa de Barcelona (ESP) do Circuito Mundial de vôlei de praia. Eles venceram seus dois jogos do dia. Ricardo e Emanuel chegam à semifinal sem ter perdido um set sequer no torneio. Nesta sexta, a dupla venceu os espanhóis Herrera e Mesa por 2 sets a 0 (21/17 e 21/17) e os russos Barsouk e Kolodinsky também por 2 a 0 (21/17 e 21/18). Já os brasileiros Harley e Pedro Solberg derrotaram nas quartas-de-final os alemães Brink e Dieckman, em partida que reeditou a final da etapa italiana, há duas semanas. Em mais um jogo disputado, os brasileiros bateram os alemães por 2 sets a 1 (21/19, 16/21 e 15/12). A outra dupla brasileira, Márcio Araújo e Fábio Luiz, perdeu o duelo brasileiro contra Harley e Pedro Solberg, por 2 sets a 1 (18/21, 21/18 e 12/15), mas se recuperou na repescagem ao vencer os italianos Lione e Varnier por 2 a 1 (17/21, 21/18 e 15/10). No sábado, Márcio e Fábio Luiz têm de vencer os franceses Cès e Ces e os russos Barsouk e Kolodinsky para jogar a semifinal do torneio contra a dupla Harley e Pedro Solberg. Ricardo e Emanuel também voltam à quadra no sábado pela semifinal da competição.