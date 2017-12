Brasileiros vencem no vôlei de praia O Brasil estreou com vitória na 9ª etapa do Circuito Mundial Masculino de Vôlei de Praia, nesta quarta-feira, em Ostende, na Bélgica. Paulão e Bella venceram os irmãos Schoeb, da Suíça, por 2 sets a 0 (21/8 e 21/11), enquanto os cearenses Franco e Roberto Lopes passaram por Ronnes e Merx, da Holanda, por 21/14 e 21/13. Já as campeãs mundiais Adriana Behar e Shelda estréiam sexta-feira em Osaka, pela oitava etapa do Circuito Mundial Feminino.