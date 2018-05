Brasília abrirá Circuito Mundial de vôlei de praia em 2010

Brasília será palco da primeira etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia de 2010, segundo o calendário divulgado pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB). A competição acontecerá em uma arena montada na capital brasileira entre 19 e 25 de abril, com disputas no masculino e feminino.

Outra novidade é a etapa em Roma, que será sede do Mundial de 2011. Serão realizados 16 torneios para as mulheres, e 14 na disputa entre os homens.

O total de prêmios será de US$ 7,02 milhões (cerca de R$ 12,3 milhões), sendo que os torneios que melhor pagarão (US$ 600 mil cada, ou R$ 1 milhão) serão na Rússia, Noruega, Suíça, Áustria, Polônia e Roma.