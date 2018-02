BrasilTelecom vence duelo dos lanternas na Superliga No duelo dos lanternas da Superliga feminina de vôlei, o BrasilTelecom bateu sem dificuldades, na noite desta terça-feira, o Vôlei Futuro, por 3 sets a 0, com parciais 25/17, 25/22 e 25/17, em 1h19min. A partida foi disputada no Ginásio Planalto, em Brasília. Foi a primeira vitória do time do Distrito Federal na competição. Já a equipe paulista segue sem ganhar, depois de cinco partidas disputadas. Até o momento, Rexona-Ades (RJ) e Finasa/Osasco (SP) são os únicos invictos na Superliga.