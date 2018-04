Bronze olímpico, Leila assumirá secretaria no DF Duas vezes medalhista de bronze em Jogos Olímpicos, a ex-jogadora de vôlei e vôlei de areia Leila, chamada no meio político de Leila Barros, vai ser a secretária de Esporte e Lazer do Distrito Federal a partir do próximo dia 1º de janeiro. O nome dela foi um dos 23 anunciados nesta segunda-feira pelo governador eleito Rodrigo Rollemberg (PSB), que apresentou sua secretaria.