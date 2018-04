Bruninho fica com seleção de vôlei, mesmo após lesão

O levantador Bruno Rezende seguirá na Colômbia, acompanhando a participação da seleção brasileira masculina de vôlei no Campeonato Sul-Americana, mesmo após se contundir. O levantador fraturou um osso do pulso durante um treinamento no último sábado.

"Ele vai ficar aqui com o grupo na Colômbia. O grupo considera importante ter ele aqui, é o levantador titular, uma liderança. Ele é muito querido", afirmou, Ney Pecegueiro do Amaral, médico da seleção brasileira, em entrevista ao SporTV.

Ele acredita que Bruninho deverá ficar por cerca de cinco semanas sem atuar. "Ele deve jogar em cinco semanas. Teremos uma ideia melhor quando alguns exames forem realizados", explicou.

Pecegueiro descartou a realização de cirurgia. "Ele terá que ficar com o punho imobilizado, mas não terá que ser operado", disse. "Manteremos ele em treinamento físico, com alguns trabalhos com bola para que volte com algum condicionamento", finalizou.