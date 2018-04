Bruninho valoriza vitória em amistoso apesar de cansaço após Sul-Americano

O levantador e capitão da seleção brasileira de vôlei, Bruninho, valorizou a vitória sobre os Estados Unidos por 3 sets a 0 neste domingo, no ginásio do Ibirapuera. Para o jogador, valeu para manter a intensidade, apesar do desgaste pelas recentes competições que a seleção disputou - o time sagrou-se campeão sul-americano na sexta passada, ao derrotar a Venezuela, e foi derrotado pela França na Liga Mundial, no mês passado.

Nós viemos de uma semana de competição e, mesmo assim, treinando com intensidade para manter um bom padrão de jogo. O grupo respondeu bem, apesar de algumas falhas na defesa em alguns momentos. Não faltou concentração na partida de hoje e todos estão de parabéns", destacou o jogador.

O Brasil fará outros três jogos contra os Estados Unidos. Os amistosos servem como preparação para a Copa dos Campeões, competição que os brasileiros disputarão a partir do dia 12 de setembro, no Japão. Também estarão na disputa França, Itália, Estados Unidos, Irã e Japão.

O oposto Wallace enfatizou a qualidade dos Estados Unidos e lembrou a importância dos jogos para ajustar a equipe. "Estamos chegando da Liga Mundial e Sul-Americano e já estamos nos preparando para a Copa dos Campeões e enfrentar os Estados Unidos, sem dúvida, faz parte de uma boa preparação. Eles sempre são uma potência. Renovam e mantém o nível lá em cima. Mas, queríamos dar essa vitória ao torcedor brasileiro e o mais importante foi que conseguimos", disse Wallace.

O próximo encontro entre brasileiros e norte-americanos será realizado nesta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus.