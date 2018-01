Bruno segue sucesso dos pais no vôlei Apesar de ter apenas 16 anos, o levantador Bruno Mossa Rezende já conhece muito bem a rotina do vôlei: treinos duros, peneiras, viagens, contusões, assédio e títulos. Filho de Bernardo Rezende, técnico da Seleção Brasileira Masculina, e Vera Mossa, ex-atleta e musa da Seleção, Bruno começa hoje a brigar por uma vaga na Seleção Infanto-Juvenil ? são 21 atletas para seis vagas. Para ele, pode ser o começo da trilha que os pais percorreram para chegar ao sucesso. Leia mais no Jornal da Tarde