Brusque vence e sobe para 6.º na Superliga Feminina

Com o resultado, a equipe catarinense subiu da oitava para a sexta colocação, agora com uma campanha de três vitórias e quatro derrotas. Já o time do Triângulo Mineiro segue na penúltima colocação com apenas um triunfo em seis partidas.

Na próxima rodada, as duas equipes jogam no domingo. Mais uma vez em casa, o Praia Clube recebe o Pauta/São José (SC). Como visitante, o Cativa enfrenta o Vôlei Futuro, em Araçatuba (SP).