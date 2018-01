Bruxas que fazem bem para o vôlei A bruxa está solta nas quadras de vôlei do ABC. As garotas do time juvenil do Tênis Clube Santo André atraem a atenção por onde passam por causa do nome do patrocinador impresso nos uniformes: ?Universidade Livre Holística Casa de Bruxa?. Quando souberam do apoio que haviam conquistado para esta temporada, comissão técnica e atletas questionaram: ?Que patrocínio é esse?? Leia mais no Jornal da Tarde