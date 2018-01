Bulgária derrota Sérvia e conquista o bronze no Mundial A Bulgária venceu a Sérvia e Montenegro por 3 sets a 1, neste domingo, e conquistou a medalha de bronze do Campeonato Mundial de vôlei masculino. Com seu jogo de força baseado no atacante Miljkovic - o maior pontuador do jogo, com 22 pontos - a Sérvia começou melhor e venceu o primeiro set por 25 a 22, em 25 minutos. A partir do segundo set, a Bulgária se encontrou em quadra e não deu mais chances ao time sérvio. Com um bloqueio muito forte, a equipe búlgara venceu os três sets seguintes, todos por 25 a 23. O destaque foi o atacante Matey Kaziyski, dono do melhor saque do campeonato, com 20 pontos. Outros jogos A Itália ficou com a quinta colocação ao fazer 3 a 0 na França, a Rússia foi a sétima ao ganhar do Japão por 3 a 1, a Alemanha bateu os Estados Unidos por 3 a 2 para ser a nona, e o Canadá terminou em 11.º ao fazer 3 a 1 em Porto Rico.