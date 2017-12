Bulgária massacra Cuba e segue na ponta do grupo do Brasil A seleção da Bulgária continua mostrando sua força no Mundial de Vôlei masculino, que está sendo disputado no Japão. Neste sábado, na estréia pela segunda fase, os búlgaros não tomaram conhecimento de Cuba e venceram por fáceis 3 sets a 0 - com parciais de 25/22, 25/18 e 25/20. Com oito pontos, a Bulgária lidera isoladamente o Grupo F, o mesmo do Brasil, que está na segunda colocação com a vitória sobre os Estados Unidos. Logo atrás dos brasileiros estão Itália e França, que também não tiveram dificuldades para ganhar na primeira rodada da segunda fase. Os italianos ganharam da Alemanha por 3 sets a 0 - com parciais de 25/23, 25/22 e 25/16 -, mesmo placar da vitória dos franceses sobre a República Checa. As parciais foram de 25/19, 25/23 e 25/18. Pelo Grupo E, a primeira colocação está sendo dividida por Sérvia e Montenegro e Polônia. Os sérvios tiveram um pouco de dificuldade para bater Porto Rico por 3 sets a 1 - com parciais de 25/18, 25/23, 20/25 e 25/23. Os poloneses não encontraram obstáculos para ganhar da Tunísia por 3 a 0 (25/22, 25/18 e 25/23). Nos outros jogos da rodada, o Japão derrotou o Canadá por 3 sets a 1 - com parciais de 23/25, 25/21, 25/17 e 25/22 -, e a Rússia venceu a Argentina por 3 a 0 - parciais de 25/18, 25/20 e 25/14.