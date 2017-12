Bulgária surpreende de novo a Itália na estréia do Mundial Assim como aconteceu na fase final da Liga Mundial deste ano, a seleção da Bulgária surpreendeu mais uma vez a Itália, uma das favoritas ao título, e estreou no Mundial de Vôlei masculino com uma vitória por 3 sets a 2, pelo Grupo C, em Nagano (Japão). As parciais foram de 20/25, 26/24, 25/16, 16/25 e 15/8. Pela mesma chave, a República Checa passou facilmente pelo Irã por 3 a 0 (25/23, 25/19 e 25/22) e a Venezuela bateu os Estados Unidos por 3 a 1 (25/18, 20/25, 25/21 e 25/18). Pelo Grupo B, o mesmo do Brasil, em Fukuoka, a França ganhou da Grécia por 3 sets a 1 - com parciais de 25/22, 25/22, 22/25 e 25/17. Os franceses são os atuais vice campeões da Liga Mundial - perderam para os brasileiros na final do torneio, disputado na Rússia. No último jogo do dia pela chave, a Alemanha derrotou a Austrália por 3 a 1 (20/25, 25/22, 25/21 e 30/28). Em Sendai, pelo Grupo D, duas seleções também favoritas ao título se enfrentaram logo de cara e a Sérvia e Montenegro se deu melhor. Com muita facilidade, os sérvios bateram a Rússia (atual vice campeã mundial) por 3 sets a 0 - com parciais de 25/22, 25/18 e 25/23. Nos outros jogos da chave, o Canadá ganhou do Casaquistão por 3 a 0 (25/21, 26/24 e 25/21) e a Tunísia venceu a Coréia do Sul por 3 a 2 (25/22, 24/26, 17/25, 28/26 e 15/13). Em Saitama, pelo Grupo A (considerado o mais fraco da primeira fase), a seleção do Japão contou com o apoio da torcida para derrotar o Egito por 3 sets a 2 - com parciais de 25/13, 25/21, 24/26, 24/26 e 15/12. Em outras partidas, Porto Rico ganhou da Argentina também por 3 a 2 (16/25, 34/32, 28/26, 21/25 e 15/13) e a Polônia passou facilmente pela China por 3 a 0 (25/21, 25/20 e 25/21).