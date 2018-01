Bulgária tira invencibilidade de Cuba na Liga Mundial A Bulgária venceu Cuba por 3 a 0 (25/20, 25/22 e 25/21), nesta terça-feira, em Havana, e deixou o Brasil como única equipe invicta na Liga Mundial de vôlei masculino. Na segunda-feira, Cuba havia vencido a primeira partida entre ambos por 3 a 0. As duas equipes dividem a liderança do Grupo D, com 5 vitórias e uma derrota, mas os cubanos levam vantagem no point Average (primeiro critério de desempate), o número de pontos marcados dividido pelo número de pontos sofridos - 1,178 contra 1,119. Os jogos estavam marcados para o fim de semana, como as demais partidas da Liga, mas foram adiados para o início desta semana por causa da realização dos Jogos centro-americanos na capital cubana. Na próxima rodada, Cuba joga contra o Egito, no Cairo, enquanto a Bulgária recebe a Coréia do Sul, em Varna. Já o Brasil, que lidera com folga o Grupo B, joga sexta e sábado contra a Finlândia, na cidade de Tampere. As duas partidas serão realizadas às 12h30 (de Brasília). A equipe chegou nesta terça-feira à cidade, e o técnico Bernardinho admite conhecer pouco sobre o adversário. ?Sabemos que a Finlândia é um time alto e forte fisicamente, que tem um jogo mais lento do que o de Portugal", afirmou.