Porto Rico não conseguiu seguir pelo caminho da vitória e perdeu o terceiro jogo da Copa do Mundo de vôlei diante da Bulgária, por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 25/18, 27/25 e 25/17, em partida disputada na cidade japonesa de Matsumoto. A Bulgária continua invicta na competição, enquanto Porto Rico perdeu sua primeira partida no torneio.