Campeão da Superliga vai sair amanhã O campeão olímpico e atacante Giovane, de 31 anos, raspou o cabelo e adotou uma linguagem bélica para definir a situação do Banespa que, na sua opinião, não pode ser considerado o favorito da temporada nem diante do empate no playoff da Superliga Masculina por 1 a 1. "Temos de lutar como um grupo de guerreiros. Só assim vamos vencer. O time só chegou até aqui por causa dessa união, desse espírito de luta", resume Giovane. O campeão da Superliga será conhecido amanhã, no confronto de duas das equipes mais tradicionais do esporte - Telemig Celular/Minas e Banespa - entram em quadra para a terceira e decisiva partida da série melhor-de-três, às 20 horas, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte (com SporTV). O Minas venceu o primeiro jogo, em São Paulo, por 3 sets a 2. O Banespa deu o troco, no segundo, em Belo Horizonte, ao derrotar o bicampeão, por 3 a 1, no Mineirinho lotado. "Mas continua sendo tão difícil quanto antes. O favoritismo é do Minas, mas vamos lutar", observa Giovane, o jogador mais experiente do time do técnico Mauro Grasso. O atacante é o terceiro pontuador da Superliga, com 360 pontos - o terceiro melhor ataque, com 37,82% de eficiência na competição. O último título de Giovane, com o Suzano, foi em 1997. Antes disso, foi duas vezes campeão com o Banespa, em 1987 e 1989. "Vai ser o quarto", afirma o jogador que deve ser escalado com Leandro, Rodrigão, Nei, Murilo e Léo, mais o líbero Escadinha. Pelo Minas, outro campeão olímpico na decisão, o levantador Maurício tentará ganhar o tricampeonato para o clube e o seu sétimo título brasileiro em nove finais (tem três títulos com o Banespa e um com a Olympikus). Maurício, de 34 anos, é o mais experiente na equipe do técnico Carlos Alberto Castanheira, que terá Douglas, Henrique, Ezinho, Dante e André Nascimento, mais o líbero Serginho. Se ganhar, o Minas, que já conquistou o título da Superliga Feminina, consolida sua hegemonia no vôlei nacional.