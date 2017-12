Campeões mundiais jogam no Paulista Os campeões mundiais Rodrigão, Escadinha e Giovane são a atração das semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, que começam nesta terça-feira, com o jogo entre Banespa/Mastercard e Wizard/Suzano, às 20h30, em Suzano. O trio, que não disputou nenhuma partida da competição por causa dos compromissos da seleção brasileira, entra em quadra com o desafio de entrosar-se com os companheiros. "Terei como base a nossa participação nos campeonatos do ano passado", disse Rodrigão, que joga no Banespa junto com Escadinha. "Estive servindo a seleção e não pude jogar as fases anteriores. Pelo que pude acompanhar e pelas informações que recebi, percebi que o campeonato foi muito equilibrado", afirmou Giovane, do Suzano.