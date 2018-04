Campinas recebe a primeira final da Copa Continental de vôlei de praia

SÃO PAULO - A cidade de Campinas será a sede da primeira edição da World Cup Final de vôlei de praia, torneio que reunirá as dez melhores duplas (representando seus países) masculinas e femininas. A competição será disputada entre 29 de maio e 2 de junho, no Parque do Taquaral.

A World Cup Final será a decisão da Copa Continental, que envolveu duplas dos cinco continentes nos últimos três anos, de 2010 a 2012. O objetivo era garantir vagas para a Olimpíada de Londres.

Em Campinas, estarão os campeões continentais (África do Sul, Venezuela, Canadá, Japão e Noruega no masculino; e Ilhas Maurício, Argentina, Canadá, Austrália e Rússia no feminino), além dos países que levaram duas duplas para a Olimpíada de Londres. Entram nesse critério as equipes do Brasil, Alemanha, EUA (masculino e feminino); Letônia e Suíça (masculino); China e República Checa (feminino).

A expansão do vôlei de praia é uma das bandeiras de Ary Graça, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e eleito presidente da Federação Internacional (FIVB) no fim de 2012. O dirigente é um dos entusiastas da modalidade e foi o idealizador da World Cup Final.