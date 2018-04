Campinas sediará grupo do Grand Prix de vôlei neste ano A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou nesta sexta-feira que Campinas será uma das sedes do Grand Prix de vôlei feminino deste ano. A cidade do interior paulista será uma das 15 que receberão a primeira fase da competição, que está marcada para acontecer entre os dias 2 de agosto e 1.º de setembro.