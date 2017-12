Campos é campeão do GP de vôlei A ACF/Campos derrotou o BCN/Osasco por 3 sets a 1 - parciais de 22/25, 25/22, 25/23 e 26/24 -, conquistando o título do Grand Prix Feminino de Vôlei Brasil, encerrado neste domingo, no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul. O Campos começou a partida nervoso e errando muito, dando chance para a equipe paulista fechar o primeiro set facilmente. Na segunda etapa, o time do técnico Luizomar de Moura voltou à quadra concentrado e comandado pela atacante Rô fechou o set em 25 minutos. Confiante, o time arriscou mais e soube explorar o bloqueio com eficiência no terceiro set. No último set, o BCN chegou a abrir quatro pontos de vantagem, mas as cariocas conseguiram virar em 10/9 e manter o resultado para fechar o set. "Estamos felizes. Todas as meninas estão de parabéns. Jogamos de forma segura diante de uma equipe forte e considerada a favorita. Foi um título importante para o Rio de Janeiro, já que sempre chegávamos às finais mas deixávamos o título escapar", disse o técnico de Campos. A líbero Fabi, um dos destaques na competição, estava emocionada: "Jogamos muito. Provamos que somos um grande time e podemos jogar de igual para igual com qualquer time. Foi uma vitória especial." Na briga pelo terceiro lugar, o Açúcar União/São Caetano venceu a MRV/São Bernardo por 3 a 2 (parciais de 22/25, 25/22, 24/26, 25/17 e 15/13), no mesmo local. O técnico da equipe de São Caetano, William de Carvalho, avaliou a partida e o terceiro lugar comentando: "O jogo foi tecnicamente fraco, mas a superação das jogadoras foi determinante para chegarmos a este resultado. Esta medalha é muito importante para o nosso grupo."